Figo atira-se a jornalista colombiano a propósito da Seleção: «Não inventes declarações»

Caro Samuel Vargas quieres ser conocido publicando declaraciones que no proferí? Se quieres saber mi opinión tienes que preguntar!!!

No te conozco de nada así que no inventes declaraciones mias!!

Protagonistas son los que hacen la diferencia https://t.co/EQD3uJTKQR — Luís Figo (@LuisFigo) December 10, 2022

Luís Figo deixou uma publicação nas redes sociais dirigida a um jornalista colombiano que, segundo o antigo internacional português, teria inventado umas declarações suas a propósito daNacional no Mundial."Caro Samuel Vargas, queres ser conhecido a publicar declarações que não proferi? Se queres saber a minha opinião tens que perguntar! Não te conheço de lado nenhum, por isso não inventes declarações minhas. Protagonistas são os que fazem a diferença", escreveu Figo no Twitter.Na imprensa internacional circulam umas declarações de Figo, atribuindo as culpas da derrota de Portugal a Fernando Santos e ao facto de Cristiano Ronaldo ter ficado no banco, que aparentemente são falsas.