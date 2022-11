Gana de ganhar: siga em direto tudo o que se passa antes da estreia de Portugal no Mundial'2022

há 40 min 09:40

Fernando Santos: «Equipa vai ser dinâmica e criativa»



Paulo Calado

Fernando Santos perspetivou "um Portugal parecido como contra a Nigéria" em termos estratégicos e ainda uma "equipa dinâmica e criativa" no jogo com o Gana. O Selecionador Nacional lembrou ainda a importância do jogo de estreia no Mundial.



"O primeiro jogo é sempre mais importante, porque é o primeiro e o próximo. Mas no Euro já empatei três e ganhei... Assinava por baixo, mas seria um risco muito grande. Esta equipa do Gana é muito bem organizada e vimos isso contra a Suíça, recentemente. Se não estivermos alerta, eles têm muita qualidade, com momentos muito importantes no jogo. Temos de pensar em nós e em potenciar as nossas capacidades e caraterísticas", referiu.