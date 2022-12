Golo de Cristiano Ronaldo nos mais potentes deste Mundial

Fechada a fase de grupos e também a primeira ronda a eliminar, é hora de fazer alguns balanços no departamento de estatísticas da FIFA. O mais recente diz respeito à potência aplicada nos golos deste Mundial'2022, aproveitando da melhor forma a presença de um sensor inercial no interior de cada modelo da Al Rihla, a bola do torneio, que permite ter acesso a dados que até agora não eram conhecidos.Luis Chávez, do México, é por agora o autor do golo com disparo mais violento do torneio, já que fez o esférico diante da Coreia do Sul atingir os 121,69 km/h antes de atingir a rede. Isto num remate a 29,19 metros da baliza. Em segundo lugar ficou o japonês Ritsu Doan, com os 120,04 km/h que atingiu no disparo a 21,57 metros diante da Espanha. A fechar o pódio, Niclas Fullkrug aparece com 118 km/h exatos no seu golo a curta distância (13,39m) diante da Espanha.Mas se falamos em curta distância, ninguém conseguiu atingir uma velocidade máxima tão elevada num percurso tão curto quanto Cristiano Ronaldo. No penálti ao Gana, a 10,76 metros da baliza (a marca do penálti está a 11 metros...), CR7 fez o esférico atingir uns incríveis 117,39 km/h.Nota ainda para o marroquino Hakim Ziyech, que a 32,85 metros de distância da baliza assinou o golo marcado mais longe da linha.