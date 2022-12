Ian Wright e o "impressionante" Gonçalo Ramos: «Mostrou ao que vinha com o 1º golo»

Ian Wright teceu vários elogios a Gonçalo Ramos, que brilhou com um hat-trick à Suíça. "Foi deveras impressionante. Jogou muito bem e fez todas as manchetes com justiça", explicou no comentário que fez à televisão ITV.O avançado que brilhou pelo Arsenal e foi internacional inglês deu conta que o primeiro golo do dianteiro do Benfica ante a Suíça marcou o jogo. "Ele segurou a bola de forma brilhante, mas com o primeiro golo mostrou ao que vinha", disse, garantindo que "acertou mesmo bem na bola" e "num lado da baliza onde não suposto acertar".Já Nigel de Jong, parceiro de comentário de Wright, também não poupou elogios ao avançado luso, de apenas 21 anos. "Havia muita pressão sobre os seus ombros, ao entrar para substituir o Cristiano Ronaldo. Mas agora ela já foi", garantiu o antigo médio holandês. "O que gosto nele é que joga bem com os dois pés", acrescentou o ex-Manchester City.