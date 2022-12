João Cancelo lembra mãe: «Olho para cima porque é de lá que vem a minha força»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Cancelo (@jpcancelo)

João Cancelo lembrou a mãe, falecida num acidente de viação a 5 de janeiro de 2013. "Olho para cima, porque é de lá que vem a minha força. Tu e eu sempre", escreveu o lateral-direito, de 28 anos, no Instagram, legendando uma fotografia (do aquecimento) em que aponta para os céus com os indicadores.O jogador do Manchester City, que atuou no lado esquerdo, assustou a comitiva portuguesa duas vezes: na primeira, foi atingido pela bola, na grande área, num lance em que os sul-corean os reclamaram penálti; na segunda, junto à área.