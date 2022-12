João Félix e a comparação com Kaká: «É um bocadinho demais...»

João Félix fez esta sexta-feira a antevisão ao jogo dos quartos de final do Mundial'2022, partida que vai colocar Portugal frente a frente a Marrocos amanhã, às 15 horas, no Estádio Thumama. Ronaldo, Atlético Madrid e, claro, o jogo de Marrocos, dominaram a conferência."Quando perdemos não está tudo mal nem quando ganhamos está tudo bem. Estamos cientes do que temos vindo a fazer, do que temos de fazer daqui para a frente. Foi uma grande vitória com a Suíça mas temos de ter os pés assentes na terra para fazer uma boa exibição contra Marrocos"."Acho que se nota que estou mais leve sim. Estou no meu primeiro Mundial, é a competição que todos sonham disputar. É um sonho poder representar Portugal nesta competição e daí esta alegria toda. Respondendo à comparação, talvez seja um bocadinho demais... O Kaká ganhou tudo, foi Bola de Ouro, e eu ainda estou a começar, mas claro que é bom ouvir esses elogios"."Todos sabemos que Hakimi é um dos melhores laterais do Mundo, joga numa das melhores equipas do Mundo. Mostra há anos que é um grande jogador, vai ser um duelo interessante. Ele vai defender o seu país, eu vou defender o meu, e espero ganhar eu"."Não vou responder a isso. Já foi falado. Quero só deixar uma mensagem a todos os portugueses e aos meios de comunicação. Portugal está numa grande competição, acho que devemos estar todos mais unidos e não tentar estragar o ambiente que temos na Seleção"."Zero. Estou completamente focado aqui na Seleção, concentrado em fazer um grande Mundial e em ajudar esta equipa, a dar uma alegria aos portugueses e a todos os que estão envolvidos neste trajeto. O Atlético Madrid é para quando acabar o Mundial, agora estou focado aqui"."Não sinto isso, não sinto essa obrigação de passar a bola ao Cristiano. Procuramos sempre fazer o melhor em campo, passar quando é a melhor solução, mas cada um tem a sua opinião e interpreta o jogo da maneira que vê. Eu não sinto essa necessidade como o Fonte disse, mas ele terá as suas razões e eu respeito isso. Cristiano dá-nos coisas que não temos quando não está, jogamos de maneira diferente, mas a equipa acaba sempre por estar bem. Não é por ele estar ou não estar que a equipa vai estar melhor ou pior"."Nem sei essa regra, mas como estávamos a festejar todos fora do campo, acho que ele foi para o campo para não seguirem com o jogo. Porque depois faziam golo, não tínhamos ninguém lá atrás. Acho que foi essa a razão..."."Todas as seleções têm maneiras diferentes de jogar. Marrocos não é exceção, tem a sua forma de jogar. Já analisámos alguns pontos positivos e negativos deles. Vai ser um jogo difícil, são os 'quartos'. Sabemos o que temos de fazer para evitar o que eles têm de bom, e seguramente vamos estar preparados para ganhar o jogo"."São maneiras diferentes de jogar, mentalidades diferentes. Aqui estou a jogar pelo meu país. Já jogo com alguns dos meus colegas há 10 anos. Já jogo com o Dalot desde os 9 anos. São jogadores com os quais sempre estive habituado a jogar, falamos a mesma língua, jogámos juntos noutros clubes e seleções, e só o facto de representarmos Portugal já é uma alegria extra"."A tática é a mesma, estando ele ou não estando. Desde o primeiro jogo até agora jogámos sempre com a mesma tática. Ele tem caraterísticas que outros não têm e os outros têm caraterísticas que ele não tem. A identidade está sempre lá e é sempre a mesma"."A nossa base há de lá estar sempre. O nosso futebol, os nossos aspetos ofensivos e defensivos hão de lá estar, e depois é só ajustar dependendo da forma como os outros jogam e atacam. A nossa identidade vai lá estar, e é algo que temos vindo a fazer bem. Se queremos continuar a ganhar, temos de fazer o que temos vindo a fazer e, se possível, melhorar"."Lembro-me do Mundial, mas não me lembro onde o vi. Sempre acompanhei a Seleção, sempre vi os jogos quase todos. Há muitos jogadores aqui que são exemplos, que já ganharam muitas coisas, dezenas de títulos. Mesmo estando aqui com eles, olhamos para eles de maneira diferente. Não particularizando nenhum, acabam todos por ser exemplos para nós".