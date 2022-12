João Mário: «Corrigir estes pequenos erros já no próximo jogo»

João Mário garantiu que a derrota frente à Coreia do Sul por 2-1 não irá abalar a confiança da Seleção Nacional, apesar de o resultado desta sexta-feira não ser o esperado."É óbvio que ninguém gosta de perder. Entrámos muito bem no jogo, a ganhar. Infelizmente sofremos de bola parada, algo que não é muito normal e acho que é corrigir estes pequenos detalhes. Sabíamos que este jogo não ia ser fácil porque a Coreia também jogava esta qualificação. Algum mérito também deles, dar-lhes os parabéns, mas não esquecer que Portugal passou em primeiro. Fomos justos primeiros classificados neste grupo e corrigir estes pequenos erros já no próximo jogo.""Foco constante no jogo. Tentamos como equipa melhorar, falamos bastante nisso, e tenho a certeza que com o passar dos jogos vai melhorar. Na terça-feira de certeza que vamos ter esse foco para passar a eliminatória.""Não escolho rivais porque todos são difíceis. Quem passar tem muito mérito. Este Mundial está a mostrar que todas as seleções são difíceis, vimos outra grande seleção a ficar de fora. Portugal tem pensar em si mesmo e dar o melhor."