João Paulo Correia: «Sonho com o título Mundial»

Presente na Cimeira de Presidentes que decorre no edifício da Alfândega no Porto, João Paulo Correia, Secretário de Estado da Juventude e Desporto, confessou o seu otimismo em relação à prestação da seleção portuguesa no Mundial do Qatar."Sonho com o título mundial. Temos uma Seleção com muita qualidade, com provas dadas e com jogadores que estão no topo do futebol mundial. Como português e amante do futebol, acredito que Portugal pode ser campeão", referiu.O Secretário de Estado, a propósito de uma notícia hoje revelada pelo 'Expresso', segundo a qual o Ministério Público está a investigar a FPF e Fernando Santos por fraude fiscal, procurou fugir à questão. "Tenho respondido sempre às questões que me são colocadas sobre essa matéria. Procuro não me esconder atrás das perguntas difíceis", registou, mas deixando ainda um complemento: "Desconfortável? Enquanto Secretário de Estado, tenho de atuar perante os factos que me chegam e são tornados públicos. Mantenho o que disse: foi o tempo da Autoridade Tributária atuar, é a entidade da administração central que tem competência em matérias de incidência fiscal. A notícia que hoje conhecemos diz-nos que o caso está no Ministério Público e, portanto, não comento casos que estão na Justiça."