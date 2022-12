Jorge Braz confiante no apuramento da Seleção: «Basta sermos Portugal»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Natural de Trás-os-Montes, Jorge Braz reside em Braga há vários anos e neste domingo foi distinguido com a medalha de Grau Ouro, atribuída pela Câmara Municipal minhota. Em conversa com os jornalistas, o selecionador nacional de futsal acredita que Portugal vai dar uma "enorme alegria" aos portugueses e diz que Fernando Santos não precisa de qualquer conselho da sua parte.

Medalha de ouro da cidade de Braga

"É uma honra enorme. Braga é a cidade onde resido há mais anos por tantas onde já estive. Cada vez que temos as mini-folgas, o regressar a Braga é regressar a casa, à família. Iniciei aqui o meu processo de treinador, nasceu a minha filha e é onde eu tenho tranquilidade. As pessoas identificaram-se com os nossos valores, independentemente da competição, e é sempre uma honra."

O que lhe falta ganhar?

"O mais importante é o treino seguinte, o dia em que vamos preparar o próximo jogo. Tenho muito orgulho no que já fizemos, mas o futuro depende do que fizermos hoje. Queremos sempre mais um bocadinho."

Se pudesse ajudar Fernando Santos, que discurso teria com os jogadores da Seleção?

"O míster não precisa dessa ajuda, ele é um exemplo. É ser Portugal! É o que eu digo sempre. A nossa marca e o nosso futebol são muito fortes em todo o Mundo. Basta sermos nós e, sempre que somos Portugal, temos triunfado nas mais variadas áreas. E a Seleção vai, com certeza, dar-nos uma enorme alegria ao passar esta fase e a seguir o seu caminho. Fundamentalmente, a ser Portugal."