Jorge Valdano e a qualidade de Portugal: «Imaginem nem jogar com Rafael Leão...»

Jorge Valdano, antigo jogador argentino do Real Madrid, entre outros clubes, teceu rasgados elogios à seleção portuguesa, mas não descartou a possibilidade de Marrocos protagonizar uma surpresa amanhã, no jogo dos quartos de final."Portugal tem qualidade em todas as áreas do campo. Imaginem nem jogar com o Rafael Leão, como se ele fosse um jogador mediano...", explicou Valdano, em declarações à 'Gazzetta dello Sport'.Eleito o melhor jogador da Serie A na época passada, Rafael Leão ainda não foi titular pela Seleção neste Mundial, mas marcou dois golos vindo do banco, o primeiro ao Gana; o segundo à Suíça."Marrocos não tem qualquer tipo de pressão, eles já fizeram história, por isso são muito perigosos. Pela parte de Portugal, vamos ver como gerem a questão de Cristiano Ronaldo", acrescentou Valdano.