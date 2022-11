Marcel Desailly: «Comparar Rafael Leão a Henry? Calma!»

Depois de uma estreia auspiciosa em Mundiais, ao marcar apenas três minutos depois de ter entrado em campo diante do Gana, Rafael Leão ganhou ainda mais elogios na imprensa internacional, mas há quem opte por colocar alguma água na fervura. Especialmente nas comparações que foram feitas, a colocar o jovem avançado do Milan como o novo Thierry Henry. Ora, confrontado com essas parecenças, o francês Marcel Desailly... respondeu assim."Similar ao Henry? Calma... Parece-me que o Leão se tornou numa estrela mesmo antes de se tornar numa estrela. Tem um enorme potencial, mas não me dá a ideia de ter aquele jeito implacável. Primeiro tem de moldar o seu carácter", declarou o antigo internacional francês, em declarações à 'La Gazzetta dello Sport'.