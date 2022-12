Mourinho é o favorito dos portugueses

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Por onde passou, ganhando mais ou menos, José Mourinho foi adorado, quase venerado. Essa ligação às pessoas é um dos aspetos que mais pesa nas decisões do técnico e, por isso, lançámos no site de Record um inquérito para os leitores escolherem aquele que seria o treinador ideal para a Seleção Nacional.

O técnico da Roma foi o que recolheu mais votos (32,9%), com uma larga vantagem para o segundo: Rui Jorge (17,9%). Não muito longe do selecionador dos sub-21 ficou Leonardo Jardim (16,9%). Abel (11,1%) também recolheu algumas escolhas, deixando para trás nomes como Jorge Jesus (6,1%) e André Villas-Boas (4,6%). Já 8,9 % dos votantes preferem um técnico que não está nesta lista.

Uma coisa é certa: os leitores do nosso jornal querem um ponto final no ciclo de Fernando Santos, pois só 1,6% votaram no atual selecionador.