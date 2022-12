Nuno Gomes e o dossiê Fernando Santos: «Tomar decisões com a cabeça quente não é muito bom»

Nuno Gomes foi instado a comentar dois tópicos na ordem do dia em relação à Seleção Nacional. O antigo internacional luso está no Qatar e começou por enaltecer o trajeto do capitão da equipa das quinas."Do Cristiano [Ronaldo] posso dizer que é um dos melhores jogadores do Mundo. Nos últimos 15 anos, não tem nada que provar. Não sei qual é o tema. O tema é que os portugueses têm de estar agradecidos ao Cristiano por tudo o que fez e deixá-lo tranquilo. O mesmo para o João Félix. Conheço-o há muitos anos e sei a qualidade que tem. Sei a qualidade que tem. Sei que gosta de se divertir a jogar futebol. Que o deixemos divertir-se para que nós nos divertamos também. Simeone? Isso são coisas do Simeone. Eu gostaria de o ver a jogar mais porque fico encantado ao vê-lo jogar", começou por dizer à imprensa espanhol no país anfitrião do Mundial.O antigo jogador de Boavista, Benfica ou Sp. Braga salientou que "Fernando Santos tem contrato com a Seleção". É uma decisão sobre a qual vão falar. Tomar decisões com a cabeça quente não é muito bom. Há que refletir. Depois, a Federação e o treinador dirão se trabalham juntos ou não", frisou.Já sobre Gonçalo Ramos, também teceu elogios. "É muito bom. Conheço-o bem porque trabalhei com ele no Benfica. Temos muitos avançados. Ele pode estar na Seleção por muitos anos, tal como o André Silva, assim como outros dos sub-21", garantiu o ex-dianteiro, de 46 anos.