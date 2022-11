As últimas da Seleção: titulares não treinaram e há dois no boletim clínico

Portugal regressou esta sexta-feira ao trabalho: a 'ressaca' do triunfo por 3-2 frente ao Gana, no Estádio 974, em Doha, deixou 10 dos 11 titulares em trabalho de recuperação, dado que Otávio, a contas com um problema na coxa direita, está no boletim clínico - e por isso a realizar trabalho específico.O médio não versa, contudo, sozinho, dado que também o lateral-esquerdo Nuno Mendes está entregue ao departamento médico.Nos 15 minutos abertos à comunicação social no complexo em Al Shahaniya, a 30 quilómetros da capital do Qatar, surgiram assim 14 atletas, a saber: os guarda-redes Rui Patrício e José Sá, os defesas Diogo Dalot, Pepe e António Silva, os médios Palhinha, William, Matheus Nunes, Vitinha e João Mário, além dos avançados Ricardo Horta, Rafael Leão, André Silva e Gonçalo Ramos.Portugal volta a exercitar-se este sábado, no mesmo local, tendo em vista o embate com o Uruguai, segunda-feira, no Lusail, a contar para a 2.ª jornada do Grupo H.