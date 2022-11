Nuno Mendes é um "fenómeno" e Matheus Nunes "um diamante por lapidar": a análise de João Pereira

O médio Matheus Nunes vai surpreender no Mundial'2022, enquanto o defesa Nuno Mendes tem condições para fazer uma grande prova, considerou esta segunda-feira o antigo internacional português João Pereira, em entrevista à agência Lusa.

Segundo o atual treinador dos sub-23 do Sporting, que conheceu os dois jovens convocados por Fernando Santos para a competição que começa no domingo, Nuno Mendes terá "mais oportunidades para jogar e fazer um grande Mundial", mas Matheus Nunes é aquele que "pode ser uma agradável surpresa".

"É a irreverência, é o que procura, não tem medo de assumir, não tem medo de errar e isso também faz falta à seleção. Muito no estilo de Renato Sanches. São jogadores diferentes, mas também com essa irreverência de ir para cima [do adversário], que são jovens, não têm pressão, é quase como jogar no bairro", analisou João Pereira, na Academia Sporting, em Alcochete.

E se o jovem médio, de 24 anos, é "um diamante por lapidar", o lateral esquerdo Nuno Mendes, de 20 anos, "é um fenómeno" e "está a prová-lo no Paris Saint-Germain".

"Saiu daqui [de Alcochete], [para o] Paris Saint-Germain, é titular indiscutível e é uma diferença abismal entre jogar ele e um jogador que eu também gosto, fui parceiro dele no Valência, o Juan Bernat. Mas, neste momento, é uma diferença abismal. O Nuno Mendes tem um andamento completamente diferente", analisou o antigo lateral direito.

Os dois antigos jogadores do Sporting integram o grupo de 26 convocados de Fernando Santos para o Mundial Qatar2022, numa lista que, pela primeira vez na história da seleção portuguesa em campeonatos mundiais de futebol, não inclui qualquer jogador do Sporting.

Apesar deste desaparecimento, o Sporting está 'omnipresente' na seleção nacional, com oito jogadores formados no clube 'verde e branco', casos de Rui Patrício (Roma, Ita), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain, Fra), Palhinha (Fulham, Ing), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton, Ing), William Carvalho (Betis, Esp), Cristiano Ronaldo (Manchester United, Ing) e Rafael Leão (AC Milan, Ita), numa lista que inclui ainda o antigo capitão 'leonino' Bruno Fernandes (Manchester United, Ing).

O Campeonato do Mundo realiza-se no Qatar, entre 20 de novembro e 18 de dezembro.

Portugal está integrado no Grupo H, juntamente com Uruguai, Gana e Coreia do Sul, de Paulo Bento, tendo estreia marcada na competição para 24 de novembro, diante dos ganeses, no Estádio 974, em Doha.

Formado no Benfica, onde fez a primeira época de sénior, na equipa principal, em 2003/04, João Pereira representou ainda o Gil Vicente, o Sporting de Braga, e o Sporting, onde se sagrou campeão nacional em 2020/21 na terceira e última passagem como jogador pelo clube de Alvalade.

Representou a seleção portuguesa em 40 ocasiões, todas sob o comando de Paulo Bento, entre outubro de 2010 e setembro de 2014, tendo sido totalista no Europeu de 2012 e participado em dez jogos do apuramento para o Mundial de 2014, incluindo os dois encontros do 'play-off' com a Suécia.

No Mundial do Brasil2014, João Pereira foi titular nos três encontros, cumpriu os 90 minutos na derrota com a Alemanha (4-0), no empate com os EUA (2-2) e foi substituído aos 61 minutos na vitória sobre o Gana (2-1), que não impediu o afastamento de Portugal no final da fase de grupos.