O futuro de Rúben Neves no Wolves: «Saí este mês e espero voltar só após dia 18...»

Rúben Neves é um futebolista tranquilo: mesmo perante os rumores sobre o seu futuro, o médio do Wolverhampton, de 25 anos, não alimenta... nada, preferindo combatê-los com as perspetivas para a caminhada de Portugal no Mundial.



"Saí do Wolves este mês e espero voltar só após dias 18 [dia da final]... O meu objetivo é continuar e dar o máximo", atirou.



Confira os principais destaques da conferência do médio:



Portugal vai ganhar o Mundial?

"Queremos muito ganhar, entramos nesta prova para ganhar, mas sabemos que é muito difícil. Ainda assim, se estivermos no nosso melhor será muito difícil bater a nossa Seleção."



Sem golos na Seleção... O que tem faltado?

"Tem faltado marcar… Não me foco nos golos. São importantes, claro, mas o meu foco é ajudar a equipa naquilo que me compete. Temos muitos jogadores para marcar, portanto, se não for eu…"



Importante ser primeiro no grupo para evitar o Brasil?

"Todos os jogos vão ser importantes: o objetivo é ganhar todos os jogos e ficar em primeiro. É uma competição sem margem de erro. Não podemos ter dias maus. O foco é máximo para não cometer qualquer erro e chegar o mais longe possível."



Meio-campo a três ou a quatro?

"Acho que me sinto bem a jogar das duas formas, já o fiz nos clubes, mas é uma vantagem para nós termos 26 jogadores extremamente preparados. Sejam quem forem os escolhidos, a Seleção está muito bem entregue."



Sete anos de Seleção. O que mudou?

"Desde que cheguei que tivemos sempre excelentes jogadores, não mudou muito desde que cheguei. A qualidade e o espírito é o mesmo. Temos tudo para fazer um excelente Mundial."



Momento com pouco destaque do colega Jiménez

"Não sou eu que tenho de responder sobre uma eventual saída. Temos total confiança no Raúl, que está na sua seleção, nós estamos na nossa."