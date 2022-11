O treino da Seleção: Fernando Santos com todos... e mais uma excelente notícia

A Seleção Nacional realizou o seu terceiro treino em solo qatari, o segundo em que Fernando Santos contou com todos os 26 futebolistas convocados no relvado. Repetindo a manhã do dia anterior, o selecionador teve, ainda, uma boa notícia, esta presa com o joelho esquerdo de Pepe.Após ter trabalhado duas vezes com uma proteção, após a entorse sofrida pelo FC Porto, que o afastou mais de um mês dos relvados, o central, de 39 anos, apareceu sem limitações, num dia mais fresco que o anterior, mas ainda assim caloroso.Portugal, recorde-se, defronta quinta-feira o Gana no Estádio 974, Doha, naquele que será o seu arranque no Mundial do Qatar.