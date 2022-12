Pai de Gonçalo Ramos viu jogo enquanto... o filho mais novo treinava: «Vibrámos todos a dobrar»

Manuel Ramos explicou como viu a "noite espetacular" do filho Gonçalo, pontificada com um hat-trick à Suíça. O também ex-jogador e pai do nome de que se fala no Campeonato do Mundo revelou que foi no bar do Centro de Treinos, em Ferreiras, que assistiu à exibição do avançado às ordens de Fernando Santos."O nosso filho mais pequeno está no centro de formação do Benfica, em Ferreiras, em Albufeira. Eu e a minha esposa fomos para o treino. Enquanto ele esteve a treinar estivemos a ver o jogo do Gonçalo juntamente com os pais dos outros meninos que fazem parte do Centro de Formação e outras pessoas que estavam no bar do clube. Acabámos por vibrar todos com o jogo a dobrar porque sentimos de uma outra forma. Foi um fim de tarde/noite espetacular", vincou em declarações à rádio Observador, assumindo que os genes podem fazer a diferença."Poderia ser algo que tem a ver com o ADN do pai. O mais pequeno ainda é muito precoce, vamos ver o que vai dar. O Lourenço vai fazer 12 anos este mês", explicou o antigo dianteiro de Farense, Salgueiros ou Ovarense."Soubemos quando foi anunciada a equipa. Ele não nos disse antes. Falamos sempre com ele mas nunca lhe perguntamos se vai ser titular ou ficar no banco. Dizemos sempre o mesmo: ‘Boa sorte’; ‘Aproveita e diverte-te acima de tudo’. É o que ele tem feito. Nos jogos em que foi chamado, também tem dado uma boa resposta. Ontem, superou todas as expectativas que nós podíamos ter. Não pensávamos que aquilo pudesse acontecer.""Falámos à noite quando chegou ao hotel, como falamos sempre, em videochamada. Demos-lhe os parabéns. Falámos coisas nossas, trocámos algumas ideias. É importante que ele viva este momento na curta carreira que tem. Agora é olhar para o que vem aí e para o caminho.""É um misto de emoções. São os jogos do Benfica e da Seleção, há altos e baixos. Há coisas boas e menos boas. Os resultados correspondem e graças a Deus as coisas têm sido mais boas do que menos boas. Tem feito uma época espectacular ao nível do clube e da Seleção. Tentamos gerir isto da melhor maneira e nem sempre é fácil.""Não concordo com essa opinião. Nas seleções e nos clubes, não há substitutos. É aproveitar a oportunidade. Ele aproveitou bem. Se amanhã tiver que ficar no banco, vai corresponder da mesma forma. É miúdo virado para o trabalho. Percebe bem os momentos. Os jogos têm características diferentes. Ele tem uma mente aberta e está preparado para o que houver e o que o seleccionador entender.""Colaboro com a opinião da massa adepta. Há que ir passo a passo. Em cada jogo pode haver uma série de factores que pode influenciar para bem ou para mal os resultados. O jogo de sábado é o mais importante e procurar ganhar. Depois, após Marrocos, há que focar no próximo até chegar à final mas há que ir jogo a jogo."