Pedro Martins coloca Portugal entre os favoritos a ganhar Mundial'2022: «Não vejo ninguém melhor»

Pedro Martins, que abraçou assinou recentemente com os qataris do Al Gharafa, coloca Portugal entre os favoritos a vencer o Mundial'2022, dizendo mesmo que não há nenhuma seleção melhor do que a portuguesa neste momento. Disse-o numa conferência de imprensa para a qual convidou a imprensa nacional que está a cobrir o Mundial, realizada no centro de treinos do seu clube."Há um mês eu diria França e Alemanha, mas agora não se podem ignorar as evoluções de Portugal e Espanha. Não vejo ninguém melhor que Portugal. Podemos claramente ir muito longe nesta competição e temos de nos assumir como candidatos a ganhar o troféu", frisou o antigo treinador de V. Guimarães, Rio Ave, Marítimo e Olympiacos, entre outros.O técnico, de 52 anos, apontou Cristiano Ronaldo como a cara da "marca Portugal" e preferiu não discutir o modelo de jogo utilizado por Fernando Santos. "Não vou entrar em polémicas com o Fernando. Ele conhece os jogadores muito bem. Quando ele jogava com dois médios defensivos era criticado, agora mudou o sistema e continua a crítica", afirmou.Pedro Martins não quis individualizar, mas não hesitou quando questionado sobre que jogador da Seleção Nacional escolheria para a sua equipa. "Matheus Nunes! Gosto muito do jogador e não tenho ninguém com a sua qualidade e características no plantel", garantiu.