Pepe com joelho protegido numa sessão... fresquinha: mais sobre o treino da Seleção Nacional

Portugal realizou na tarde deste sábado, no campo de treinos do Al-Shahaniya, a 30 quilómetros de Doha, o primeiro treino em solo qatari desde que aterrou para lá disputar o o Mundial de 2022. Além da recuperação de Ronaldo e de seis ausentes, Fernando Santos orientou uma sessão onde Pepe voltou a subir ao relvado, ainda que com uma proteção no seu joelho esquerdo.

O central, de 39 anos, recorde-se, esteve afastado durante mais de um mês devido a uma entorse no local supracitado, regressando à competição nos minutos finais do Boavista-FC Porto, que os dragões venceram por 4-1; diante da Nigéria, o veterano atuou apenas 45 minutos - os segundos -, estando em progressão tendo em vista a estreia na 'Copa', quinta-feira, contra o Gana.





Não nos esquecemos da temperatura local, a rondar os 26 graus à hora dos exercícios, questão que tem, tal como adiantámos, suscitado expectativa entre os responsáveis da Seleção Nacional.A equipa das quinas volta a trabalhar no mesmo local este domingo, às 10 horas e 30 minutos locais, 7h30 em Portugal Continental. Antes, um jogador falará à imprensa, hoje com forte presença no arranque luso - veja aqui