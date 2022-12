Piers Morgan: «Cristiano Ronaldo teve o ano mais difícil da sua vida dentro e fora do campo»

Piers Morgan, o jornalista britânico amigo de Cristiano Ronaldo a quem o internacional português concedeu a polémica entrevista, não escondeu o desapontamento por ver a eliminação da equipa das quinas do Mundial'22 deixando, nas redes sociais, um recado a quem se atira ao avançado."Muito triste ver Cristiano em lágrimas por o seu sonho de vencer o Mundial ter terminado. Aqueles que gozam com ele devem lembrar-se do que ele fez pelo futebol. Para mim, ele é o GOAT e um grande tipo que teve o ano mais difícil da sua vida dentro e fora do campo. Ele ganhou o nosso respeito", escreveu nas redes sociais depois de ter sublinhado o trabalho que Marrocos neste Mundial."Uau. Vitória de Marrocos. Desgosto para Portugal, mas que momento para África e o mundo árabe. E tão bem merecido, eles foram fantásticos esta noite. Marrocos assumiu a liderança merecidamente. Eles têm sido a equipa mais forte até agora", analisou.