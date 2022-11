Portugal é a seleção que mais valorizou desde o Mundial da Rússia

674 milhões de euros. Este é o "salto" que o valor dos jogadores da seleção portuguesa convocados para o Mundial no Qatar dão face aos eleitos para o Campeonato do Mundo de 2018, na Rússia, escreve hoje o Negócios Em termos absolutos, Portugal é a seleção cujo valor mais aumentou entre os dois torneios, tendo apenas Inglaterra - com uma subida de 603,3 milhões - por perto.Esta valorização permite a Portugal ascender a quinta seleção mais valiosa entre as 32 que disputam o Mundial 2022, quando na Rússia a equipa das "Quinas" era a oitava com maior valor.