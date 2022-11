Portugal prepara jogo com o Uruguai ainda sem Otávio e Nuno Mendes

A Seleção Nacional está a realizar este sábado mais um treino com vista a preparar o jogo com o Uruguai, ainda sem Otávio e Nuno Mendes.O médio do FC Porto sofreu um problema muscular na coxa direita no encontro com o Gana, enquanto o defesa do PSG recupera de uma mialgia. Fazem ambos trabalho de recuperação no complexto de Al Shahaniya, mas longe da vista dos jornalistas.Os restantes 24 futebolistas estão no relvado, à disposição de Fernando Santos.Portugal defronta o Uruguai na segunda jornada do Grupo H do Mundial segunda-feira, às 19 horas. No dia anterior, Fernando Santos vai lançar a partida no Centro de Congressos do Qatar, em Doha (15h30 locais, 12h30 em solo continental), acompanhado por um jogador. Orienta, depois, o treino final (18h00 locais, 15h00 em Portugal).