Quarteto passa sem amarelos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Quatro jogadores da Seleção Nacional estavam em risco de falhar um eventual (agora confirmado) duelo dos 'quartos' do Mundial caso vissem cartão amarelo: Rúben Dias, Rúben Neves, Bruno Fernandes e João Félix. Além do apuramento, a goleada à Suíça deu outra boa notícia a Fernando Santos, pois nenhum nome em risco foi admoestado – três começaram de início e Rúben Neves saiu do banco na reta final. Aliás, nenhum jogador português viu cartões frente à Suíça e, recorde-se, a partir desta fase, o registo de cartões passa a limpo. Assim, o selecionador nacional terá todos os 26 eleitos disponíveis - em termos disciplinares, diga-se - para a partida contra Marrocos.