Quilómetros da Seleção no Qatar já renderam 456 cabazes para o Banco Alimentar

Os quatro jogos que a Seleção Nacional já disputou no Qatar'2022 (mais o duelo de preparação diante da Nigéria) já renderam um total de 568 cabazes para o Banco Alimentar, no âmbito de uma campanha promovida por um dos principais patrocinadores da Federação Portuguesa de Futebol.Intitulada de 'Todos os passos contam', a iniciativa prevê a entrega de um cabaz por cada quilómetro feito pelos jogadores no Qatar. Ora, fazendo as contas aos quatro encontros já disputados no Qatar, com números que vão desde os 111 do jogo com o Uruguai aos 117 diante da Suíça, o total ascende já aos 456, a uma média de 114 quilómetros por partida.A campanha, que transforma quilómetros em refeições doadas à Rede de Emergência Alimentar, tem tido um contributo ativo da Seleção Nacional, que tem somado os seus passos aos milhares de quilómetros já contabilizados atualmente pelos portugueses.Portugal-Nigéria: 112 kmPortugal–Gana: 115 kmPortugal–Uruguai: 111 kmPortugal–Coreia do Sul: 113 kmPortugal–Suíça: 117 kmTotal: 568 km