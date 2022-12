Ricardo Horta marcou golo 55 de Portugal em fases finais

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O avançado Ricardo Horta, jogador do Sp. Braga, marcou esta sexta-feira o 55.º golo de Portugal em fases finais do Mundial de futebol de 2022, ao inaugurar o marcador face à Coreia do Sul, em Al Rayyan.

Em encontro da terceira jornada do Grupo H, o bracarense, que não tinha sido utilizado face a Gana (3-2) e Uruguai (2-0), foi uma das seis novidades no onze luso e só precisou de cinco minutos para inaugurar o marcador.

Pepe lançou em profundidade Diogo Dalot, que ganhou na direita, foi à linha e centrou atrasado para o remate de pé direito do avançado luso.

Ricardo Horta soma agora dois golos na seleção 'AA', em sete jogos, sendo que se havia estreado a marcar já este ano, no empate 1-1 em Espanha, para a Liga das Nações, num embate realizado em 02 de junho.

No Mundial2022, Portugal soma agora seis golos, sendo que já tinham faturado Bruno Fernandes, único com dois, Cristiano Ronaldo, que se tornou o primeiro jogador da história a marcar em cinco edições, João Félix e Rafael Leão.

A seleção lusa não esteve nas primeiras sete edições do Mundial (1930, 1934, 1938, 1950, 1954, 1958 e 1962), para, na estreia, em 1966, não necessitar sequer de um minuto para conseguir um golo.

Em 13 de julho de 1966, no Estádio Old Trafford, em Manchester, José Augusto marcou o primeiro tento face à Hungria, que Portugal venceu por 3-1.

Nessa primeira presença, Eusébio, que só não faturou na estreia, marcou nove golos, que lhe deram o título de melhor marcador da prova e o fazem ser ainda, 56 anos depois, o 'rei' dos goleadores lusos em Mundiais.