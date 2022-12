Rúben Dias: «O segredo do sucesso será sempre seguir em frente sem perder o entusiasmo»

Já depois depois do regresso a Portugal , Rúben Dias deixou uma mensagem nas redes sociais sobre a eliminação do Mundial'2022 e sobre o futuro."Como uma pessoa que muito considero um dia me disse, não perdemos… demos mais um passo em frente. Dói especialmente por sabermos que tínhamos todas as armas para lutar pelo nosso sonho. Mas o segredo do sucesso será sempre seguir em frente sem perder o entusiasmo. Muito obrigado a todos os portugueses que sonharam connosco e que por todo o mundo nos apoiaram. Parabéns à seleção de Marrocos pela qualificação para as meias-finais", considerou.