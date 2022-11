Rúben Neves: «Não somos favoritos, mas somos candidatos»

Rúben Neves sublinhou que o grande objetivo de Portugal é evoluir de jogo para jogo mas que agora a meta passa por garantir o 1º lugar do Grupo H na última jornada, diante da Coreia do Sul."Acaba por ser um pouco natural numa competição como esta as equipas quando se veem a perder, arriscarem um pouco mais e é preciso saber nesses momentos e nós soubemos. Eles tiveram duas ou três oportunidades em que podiam ter marcado golo mas felizmente não aconteceu e depois a equipa reagrupou-se, reorganizou-se e a partir da oportunidade do Suárez não me lembro de mais nenhuma do Uruguai até ao final. Controlámos muito bem defensivamente, tivemos oportunidades e conseguimos marcar o segundo""O nosso grande objetivo é evoluir de jogo para jogo, é uma competição curta, os erros podem sair caros e nós estamos muito focados nisso, não queremos errar. Queremos continuar a evoluir, vamos olhar de novo para o jogo e analisar como é óbvio os aspetos em que tivemos menos bem. Vamos fortalecer os aspetos onde tivemos realmente bem e sabemos muito bem quais foram e é o nosso grande objetivo, é evoluir de jogo para jogo para ficarmos mais fortes.""É a nossa prioridade agora. O primeiro objetivo está conseguido mas agora a nossa prioridade é garantir o primeiro lugar. Mesmo antes de começar o Campeonato do Mundo, sabíamos que o nosso grande objetivo era passar em primeiro, portanto vamos focar-nos ao máximo em recuperar forças e entrar para ganhar no último jogo.""Já acreditámos que era possível antes, estas vitórias só nos dão mais força e motivação para continuarmos a nossa caminhada. É o nosso grande objetivo, tentar evoluir de jogo para jogo, ser uma seleção cada vez mais forte, mais difícil de jogar contra nós. Não somos favoritos, mas somos candidatos."