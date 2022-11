Rúben Neves: «Pelo que tenho visto Ronaldo está numa forma espetacular»

Ainda madrugada de domingo em Lisboa, Rúben Neves falou aos jornalistas antes do segundo treino de Portugal, numa conferência de imprensa no centro de treinos, em Al Shahaniya onde o nome de Cristiano Ronaldo voltou a vir à baila, após já ter marcado o dia anterior. Há ou não polémica com o camisola 7?"Não há polémica nenhuma… É impossível falar disso, porque não existe, é uma polémica de comunicação social. Já foi tudo falado, já foi tudo dito. Só nos focamos na Seleção", atirou o médio do Wolves, de 25 anos, depois confrontado com a época do capitão. Precisam os colegas de dar mais?"Pelo que tenho visto nos treinos, está numa forma espetacular. Não nos preocupa, de todo. Como coletivo temos de trabalhar bem para as individualidades sobressaírem. Se o fizermos, o Cristiano vai sobressair", rematou.