Sá Pinto dá apoio à Seleção e a Ronaldo: «Tens sempre aqui o maior clube da Ásia, que te receberá de braços abertos»

Aproxima-se a hora do Portugal-Gana (16 horas) e são muitas as mensagens de apoio à Seleção Nacional. Sá Pinto juntou-se às vozes de dão alento aos jogadores portugueses que fazem a estreia esta quinta-feira no Mundial'2022."Boa sorte à nossa Seleção Nacional que hoje inicia a caminhada rumo à conquista do Campenato do Mundo. A nação está a torcer por vocês! Força, Portugal!", começou por dizer, deixando depois uma mensagem para Cristiano Ronaldo."Grande capitão, Cristiano, tens sempre aqui o maior clube da Ásia, que te receberá de braços abertos!", escreveu.