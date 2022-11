Seleção Nacional regressa ao trabalho sem os titulares e com três no boletim clínico

Portugal voltou esta terça-feira ao trabalho após ter carimbado o apuramento para os oitavos-de-final, ontem à noite, diante do Uruguai: no relvado do complexo desportivo do Al Shahaniya estiveram apenas 12 futebolistas, destacando-se as ausências dos 11 titulares - além de Raphaël Guerreiro, que entrou aos 42 minutos - frente à formação celeste, assim como dos três jogadores que compõem o boletim clínico.Aos médios Otávio (lesão na coxa direita) e Danilo (fraturou três costelas) juntou-se Nuno Mendes, lateral que saiu em lágrimas do Lusail, a acabar a primeira parte, agarrado à coxa esquerda.Nota, também, para os 30 graus que faziam sentir no centro de trabalho da formação das quinas, onde estiveram já muitos jornalistas sul-coreanos.A Seleção Nacional volta a treinar quarta-feira, ainda com horário a definir. Jogará contra a Coreia do Sul na sexta-feira, no estádio Education City, a partir das 18 horas do Qatar, 15 em Portugal Continental.