Sérgio Oliveira: «Tenho esperança e acredito que Portugal pode vencer o Mundial»

Sérgio Oliveira lançou um olhar sobre a participação da Seleção Nacional no Qatar e disse acreditar que a formação de Fernando Santos poderá fazer história."Tenho esperança e acredito que Portugal pode vencer o Mundial. Pode competir, temos uma Seleção muito competente. Temos de estar orgulhos dos 26 jogadores que lá estão, com uma qualidade muito boa. E é como disse, temos ali um 'mix' de irreverência, de qualidade, de experiência. Temos jogadores com uma responsabilidade que estão habituados a este tipo de competições e, portanto, eu creio que Portugal pode lutar, sim, pelo título mundial", frisou o médio do Galatasaray em entrevista à Eleven Sports.O jogador que deixou o FC Porto para representar os turcos no início da temporada abordou também as diferenças entre a liga portuguesa e outros campeonatos de topo."É difícil competir contra uma Liga Espanhola, uma Liga Italiana, uma Liga Inglesa porque os direitos económicos das ligas são completamente diferentes. Acabas por ir por equipas, no fundo, maiores da Europa para te relacionares e poderes jogar com os melhores, porque na Liga Portuguesa é impossível teres uma equipa recheada de estrelas, digamos assim, de desfrutar do melhor que existe no futebol, que é a qualidade dos jogadores. Mas obviamente que a Liga Portugal é muito importante, principalmente no crescimento dos jogadores, aliás, temos provas dadas e jogadores ao mais alto nível, que iniciaram e fizeram parte da carreira aqui. Agora, o que podemos fazer? Acho que é seguir este caminho, o da evolução tática, da evolução de intensidade no jogo. Temos treinadores muito competentes, eu diria dos melhores do mundo, temos jogadores muito bons. E acho que o caminho é este, passo a passo e tentar chegar ao nível das outras ligas", reiterou Oliveira.