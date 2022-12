Stefano Pioli: «Rafael Leão está feliz porque Portugal está bem, claro que gostaria de jogar mais»

O treinador do AC Milan, Stefano Pioli, falou da participação de Rafael Leão na seleção portuguesa no Mundial do Qatar, revelando que tem conversado com o seu jogador."Se conversamos? Eles têm a obrigação de me ligar no final do jogo. Ele está feliz porque Portugal está bem. É claro que ele gostaria de jogar mais. Posso aproveitar isso para uma renovação de contrato", disse o técnico italiano, entre risos, em declarações à Sky Sport Itália.Pioli, campeão transalpino com Leão pelos milaneses em 2021/22, explicou que há coisas que mudam do clube para a seleção nacional respetiva, seja ela qual for."Quem o vemos nos treinos percebe-se logo que tem uma técnica e uma velocidade que poucos têm, teve de evoluir e adaptar-se ao Milan, onde as pressões são diferentes do Lille. Ele tem mais uma hipótese para se tornar um campeão. Tem um potencial incrível mas ainda não o é. Os pedidos que lhe fazem vão mudando, às vezes pedimos para ele ficar aberto e outras dizemos para ele ir para o meio. Às vezes ele baixa demais no terreno, se não toca na bola ele vem há que joga mais acima. Ele pode jogar em qualquer lugar do ataque, pode tornar-se ainda mais decisivo na área adversária. Se pensarmos no Rafa[el Leão] de há dois anos, ele fez um progresso tremendo. Faltam-lhe algumas coisa, mas é inteligente e está disponível. Posso dar-lhe todas as ideias que quiser, mas seu talento deve ser deixado livre. Ele tem que melhorar o jogo de cabeça face ao físico que ele tem", disse Pioli.