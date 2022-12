Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Tio de Gonçalo Ramos exulta no Irão: «Todos aqui vibraram com o feito de Portugal e do nosso menino» Miguel Teixeira integra a equipa técnica do Sepahan, clube do Irão, e é tio do jovem avançado





Miguel Teixeira à direita da fotografia.

• Foto: Direitos Reservados