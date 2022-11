Trezeguet: «Rafael Leão pode ser um dos protagonistas do Mundial»

David Trezeguet deixou este domingo rasgados elogios a Rafael Leão, considerando que o avançado português poderá ser um dos protagonistas do Mundial'2022. Na ótica do antigo internacional francês, que se notabilizou na Juventus, a chave para esse bom rendimento está no divertimento que o português possa ter."O Rafael Leão pode ser um dos protagonistas do Mundial. É um jogador diferente. É certo que tem sido mais decisivo na Serie A do que na Champions, mas está a crescer. Creio que ele é capaz de render quando consegue divertir-se. Quando isso acontece, é fantástico vê-lo, porque no relvado ele não tem qualquer problema, nem sequer acaba por suar", atirou o francês, à SportWeek, a revista da 'Gazzetta dello Sport'.Rafael Leão, recorde-se, foi o melhor jogador da temporada passada na Serie A, depois de uma campanha na qual ajudou ao título italiano com 11 golos e 10 assistências.