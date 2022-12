William Carvalho ri-se da "lentidão": «Não posso controlar os memes»

O futebol, já se sabe, é terreno fértil para os 'memes' que se multiplicam sem fim nas redes sociais. William Carvalho sabe que é 'alvo' muitas vezes dessas brincadeiras e de críticas sobre a sua "lentidão" que, sublinha, não se comprova em "campo". Este domingo, e questionado sobre o tema na conferência de imprensa de antevisão ao jogo dos 'oitavos' com a Suíça, o médio português não escondeu o sorriso."Não posso controlar, no campo não se confirma [a lentidão], portanto, o que as pessoas dizem e os memes que fazem, não posso controlar. Resta-me trabalhar no dia a dia, para mostrar no campo", afirmou o jogador do Betis.Não querendo voltar ao tema polémico que tem sido discutido após o jogo com a Coreia do Sul - a atitude de Cristiano Ronaldo aquando da substituição da última partida da fase de grupos -, William Carvalho atirou: "Já foi esclarecido com ele. Portanto, não sou eu que posso falar sobre o assunto."Já sobre o grande Mundial que Bruno Fernandes tem feito, e questionado sobre se o jogador do Manchester United pode ser um novo líder na Seleção, o médio não poupou nos elogios."É um grande jogador, tem demonstrado isso nos últimos anos, joguei com ele no Sporting e está a fazer uma grande época no United e na Seleção. Líderes são todos e o Bruno está preparado para lidar com o grupo e nós com ele."