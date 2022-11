Bentancur: «Ronaldo é uma pessoa enorme e como jogador nem se fala»

Rodrigo Bentancur fez este domingo a antevisão do jogo de amanhã do Uruguai com Portugal no Mundial e falou num "jogo importantíssimo. O médio do Tottenham foi também questionado sobre Cristiano Ronaldo."Dizemos no Uruguai que o melhor é estar na sombra é passar despercebido.""Sabemos que não fizemos o melhor jogo. Pelo menos nos primeiros 25 minutos... Mudámos para uma linha de três, tivemos hipoteses de ganhar, mas não conseguimos. Um ponto é sempre importante.""Vai ser diferente porque o futebol mudou. O jogo é mais intenso e os jogadores chegam mais fortes fisicamente a esta prova. O forte deles é jogarem bem com bola, entre linhas e nos espaços. Vamos tentar contrariar essas armas e fazer valer as nossas mais-valias.""Sim, sabemos que temos de ganhar. É um jogo importantíssimo. Empatámos o primeiro jogo agora temos de ganhar.""A última vez que falei com o Cristiano foi quando defrontámos o Manchester United. O Cristiano Ronaldo é uma pessoa enorme e como jogador nem se fala. Amanhã vou cumprimentá-lo.""No outro jogo faltou um pouco mais de rutura, mas não sei como vai ser a estratégia porque vamos treinar mais tarde. Temos de mudar, pois com a Coreia só atacámos com laterais e temos de atacar com médios também. Esperamos fazer as coisas melhor.""O Pepe é um jogador incrível. Defrontá-lo amanhã vai ser um desafio para nós, mas temos as nossas armas. Veremos quais são as suas debilidades e vamos atacá-las.""Têm jogadores importantíssimos, mas nós também temos. Como pará-los? Só com uma defesa compacta, pois eles rasgam bem as linhas. Não os podemos deixar pensar e marcar em cima, para depois usarmos as nossas armas."