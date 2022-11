Darwin: «Portugal tem jogadores com muita qualidade, mas nós também»

Darwin Núñez, avançado que esta terça-feira vai começar de início ao lado de Cavani no ataque do Uruguai para o jogo com Portugal, falou aos meios de comunicação uruguaios antes da partida, cujo pontapé inicial está agendado para as 19 horas de Lisboa.

"Sinto-me muito bem, estamos todos muito bem. Sabemos que vai ser um jogo difícil, Portugal é uma seleção muito forte. Mas nós temos vindo a trabalhar e creio que sabemos ao que vimos e temos que aproveitar os 90 minutos para dar tudo e tratar de ganhar os três pontos. Tal como eu disse anteriormente, treinámos e sabemos aquilo que o treinador quer, então trataremos de entrar em campo e tentar fazer tudo bem para que nos saiam como queremos", começou por dizer o ex-jogador do Benfica, que hoje representa os ingleses do Liverpool, continuando: "Portugal é uma seleção muito forte, com jogadores com muita qualidade, mas nós também temos. Vamos entrar e dar o melhor de nós."