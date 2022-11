Diego Alonso antes do jogo com Portugal: «Não sobrevalorizamos nem subestimamos ninguém»

Diego Alonso, o selecionador do Uruguai, encara a partida de amanhã frente a Portugal com algumas cautelas. O técnico admite que falou com Coates, Ugarte e Darwin sobre o futebol português."O mesmo de sempre, até porque como jogador participei em Mundiais. Continuo humilde e contente por estar a defender as cores do meu país, desta vez como treinador.""Bem. Não sobrevalorizamos nem subestimamos ninguém. Mas temos de modicar algumas coisas, temos de romper mais por dentro ou por fora, ser mais dinâmicos, algo que já fizemos várias vezes no passado. Assim, daremos mais hipóteses aos nosso jogadores com mais qualidade.""São jogos diferentes, trata-se de uma boa equipa, com um treinador que há está muito com aquele grupo, é uma história distinta de há 4 anos. Os jogadores são diferentes e as circunstâncias também. Tudo isso vai levar a que o jogo tenha dinâmicas diferentes e até um resultado diferente.""Os jogadores que jogam em Portugal, como o Coates, o Ugarte e até o Darwin, que jogou no Benfica, ajudam a desmontar melhor a equipa portuguesa e claro que naturalmente lhes fizemos perguntas. Mas isso não significa que tenham jogado diante de Portugal. Somos um grupo e ajudamo-nos uns aos outros. Se temos dúvidas, claro que perguntamos. Mas esse conhecimento não dá vantagem a esses jogadores que referiu para serem titulares amanhã."Não há jogadores intocáveis. Às vezes também me engano. Mas jogam os que acho que estão em melhor forma. Contra a Coreia dizem que não jogámos bem, mas tivemos seis hipóteses de marcar. Somos credivéis, porque fazemos o que dizemos. Volto a dizer, não subestimo nem sobrevalorizo resultados nem rivais.""Jogam juntos há muito tempo e com o mesmo treinador. São uma equipa muito boa e jogam bem como quiserem, em contra-ataque, com domínio... Mas com todo o respeito por Portugal, sigo fiel aos jogadores uruguaios."