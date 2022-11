Diego Godín: «Portugal não é para já»

Diego Godín, capitão da seleção do Uruguai, afirmou estar muito feliz por estar a disputar o Mundial'22 tendo em conta as lesões que sofreu e o processo demorado de recuperação."Vou ser o Godín de hoje, não o de há 20 anos. Hoje tenho outras características, outras qualidades diferentes do que tinha há 20 anos quando disputei o meu primeiro Mundial", afirmou e, questionado sobre quais as qualidade que acrescentava à seleção, Godín, bem-disposto apenas respondeu "muitas".Quase a bater o recorde de presenças na La Sele, Godín disse que não tinha conhecimento desse recorde, mas que nunca quis nem quer recordes individuais. "Não persigo metas individuais. Só do grupo. Estou aqui apenas para ajudar a equipa, e integrar jogadores como o Darwin e o Fede."Quanto a Portugal, Godín diz que não pensa ainda nessa partida, somente com a Coreia do Sul. "O primeiro jogo é o único que conta para nós, não pensamos em mais nada."