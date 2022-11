Guarda-redes do Uruguai deixa concentração devido à morte da mãe

A uma semana da primeira partida no Mundial'2022, diante da Coreia do Sul, o Uruguai viu esta quinta-feira a sua preparação ser abalada pela notícia da morte da mãe do guarda-redes Sebastián Sosa, vítima de uma doença terminal. O guardião, de 36 anos, foi de imediato autorizado a deixar a concentração nos Emirados Árabes Unidos e voltar ao seu país para acompanhar o velório. Ao que tudo indica, deverá voltar ao estágio no final da semana. Segundo a imprensa local, Sosa ficou bastante abalado com a notícia, tendo sido aparado por todos os colegas neste momento difícil.O Uruguai, refira-se, viajará para o Qatar no sábado, tendo dia livre na sexta-feira.