Mathías Olivera espera muita luta: «Não somos favoritos, mas podemos fazer um grande Mundial»

Mathías Olivera prepara-se para estreia em Campeonatos do Mundo e além da "sensação única" de estar presente no torneio, o lateral que atua no Nápoles antevê muita luta: "Vai ser um Mundial muito físico. Todos os jogadores vêm em competição, já fizemos a pré-época há alguns meses. Teremos de estar muito focados." Ora, num Grupo H onde as previsões dão Portugal e a celeste como favoritos, Olivera mostra mais precaução: "Pode haver surpresas. Temos de ir jogo a jogo, sonhar e ver até onde chegamos. Não somos favoritos, mas podemos fazer um grande Mundial."

Ontem, a seleção dos leões Coates, Ugarte e do ex-Benfica Darwin acabou por não treinar, devido ao falecimento da mãe do guardião Sebastián Sosa, que regressou a Montevideu para participar no funeral.