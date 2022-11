Ronald Araújo preocupa Barcelona

Sem jogar desde 17 de setembro, e operado ao adutor da perna direita há menos de dois meses, Ronald Araújo integra a convocatória do Uruguai e tem feito trabalho de recuperação com a equipa médica da celeste, na tentativa de jogar o Mundial. Segundo o ‘As’ quem não tem apreciado o processo é o Barcelona, que teme que o jogador e o selecionador uruguaio, Diego Alonso, forcem o regresso antes do esperado. Até porque, escreve o diário espanhol, há um acordo verbal entre os blaugrana e o Uruguai para que Ronald só jogue depois da fase de grupos e a direção do clube catalão espera vê-lo cumprido.