Sebastián Coates: «Não aproveitámos as oportunidades que tivemos»

Titular no centro da defesa do Uruguai, Sebastián Coates considerou que a diferença no jogo com Portugal acabou por ser feita nas oportunidades que a turma sul-americana não soube aproveitar."Não aproveitámos as oportunidades que tivemos. Essa foi, talvez, a diferença do jogo. Portugal é uma grande equipa, com muitos jogadores de grande nível. Também fizeram a diferença, e nós não capitalizámos as oportunidades. Aquele cruzamento deu em golo...", comentou o defesa uruguaio, na zona mista do Estádio de Lusail.Jogador do Sporting, o uruguaio assume ter falado com alguns ex-colegas. "Pessoalmente, não gosto muito de falar antes do jogo, mas falei com o Bruno Fernandes, o Matheus Nunes, o Nuno Mendes".