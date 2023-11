Canarinha sob pressão face à campeã Argentina

Com duas vitórias em cinco jornadas e no 5º posto, o Brasil está a desiludir na qualificação sul-americana para o Mundial. E, esta noite, já de madrugada em Portugal, a canarinha enfrenta a campeã Argentina num clássico que promete. Após a derrota na Colômbia, os brasileiros estão sob maior pressão, embora os argentinos também venham de uma inesperada derrota caseira com o Uruguai.

Naquele que deverá ser o último jogo de Fernando Diniz no apuramento – a próxima jornada será apenas em setembro de 2024, e o técnico brasileiro deverá dar o lugar a Carlo Ancelotti no próximo verão –, o escrete vai procurar regressar às vitórias no 109º duelo com a Argentina, a quem já ganhou por 43 vezes (contra 39 derrotas), embora não vença desde 2019. Sem os lesionados Neymar e Vinícius, o regresso de Gabriel Jesus à titularidade deverá ser a grande novidade no ataque canarinho após recuperar de lesão. Endrick deve ficar no banco, tal como o portista Pepê.

Quanto à turma alviceleste, Lionel Scaloni espera também deixar uma imagem diferente no Maracanão após o desaire com o Uruguai. "Sempre dissemos que não éramos imbatíveis. Ninguém gosta de perder e claro que somos os primeiros a querer recuperar", disse o técnico campeão mundial, desvalorizando as baixas do rival: "As grandes equipas têm sempre substitutos. É o Brasil, e sabemos o que isso significa."