Carlos Queiroz: «É tempo de ganhar seis pontos no início da qualificação para o Mundial'2026»

O treinador português Carlos Queiroz, selecionador do Qatar, pretende iniciar da melhor forma a "viagem" rumo ao Mundial de futebol de 2026 e vencer os dois primeiros jogos da fase asiática de qualificação, frente a Azerbaijão e Índia.

"É tempo de mostrar e começar a lutar pelos pontos, tempo de ganhar seis pontos nestes dois jogos no início da nossa jornada para a qualificação para o Mundial. (...) Tentaremos ser melhores do que o Afeganistão e vencer a partida", disse Carlos Queiroz, em declarações divulgadas esta quarta-feira pela sua assessoria de comunicação.

O Qatar, país anfitrião do Mundial'2022, vai estrear-se na quinta-feira no Grupo A, frente ao Azerbaijão, em Doha, defrontando cinco dias mais tarde (21 de novembro) a Índia, em Bhubaneswar, num agrupamento que integra ainda a seleção do Kuwait.

Em 10 jogos no comando da seleção catari, o técnico português conquistou apenas duas vitórias, tendo concedido três empates e sofrido cinco derrotas, mas espera que esse saldo possa inverter-se após a fase de apuramento, deixando uma certeza: "Esta é uma viagem que faremos juntos até 2026".

"A qualificação para o Mundial é o desafio principal, mas também estamos no início de uma renovação da seleção nacional, trazendo novos jogadores, sangue fresco para juntar aos mais experientes", observou Carlos Queiroz, que rejeitou a ideia de ser um treinador defensivo.