Carlos Queiroz estreia-se com goleada na qualificação para o Mundial'2026

Aos comandos do Qatar há meio ano, Carlos Queiroz conseguiu esta quinta-feira o resultado mais robusto do dia nos jogos da fase de apuramento asiática para o Mundial'2026 com o 8-1 imposto ao Afeganistão, em Al Rayyan, no estádio Khalifa.O Afeganistão, equipa mais frágil do Grupo A, que vinha da eliminatória prévia, mostrou muitas fraquezas e confirmou ser a seleção mais fraca da poule, em que seguem para a ronda seguinte os dois mais bem classificados.Hassan Al Haydos (11 minutos), Almoez Ali (15', 26', 33', 45+3', os dois últimos de grande penalidade) Mostafa Meshaal (18'), Ahmed Alaa (53', de grande penalidade) e Tameem Mansour (90+4') marcaram para o Qatar.Destaque para o lateral esquerdo Homan Hamed, que fez a assistência para quatro dos cinco golos que não foram de penálti do Qatar, só não fazendo o passe para o primeiro, e para o póquer de Almoez Ali, extremo direito da sua seleção.O golo de honra afegão foi de Amiruddin Sharifi, aos 13 minutos.Na próxima jornada (21 novembro), o Qatar defronta a Índia, fora, que venceu o Kuwait, por 1-0.