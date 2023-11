Guiné-Bissau empata diante do Burkina Faso no arranque da qualificação para o Mundial'2026

A Guiné-Bissau iniciou hoje a qualificação para o Mundial'2026 de futebol com um empate diante do Burkina Faso (1-1), num jogo a contar para o Grupo A da zona africana.

No jogo disputado na cidade marroquina de Marraquexe, o antigo jogador do Sporting Mama Baldé foi o autor do primeiro golo da partida, quando decorria o minuto 21, com Bertrand Traore (62), médio do Aston Villa, a restabelecer a igualdade já no segundo tempo, para o Burkina Faso.

A 'poule' A de qualificação é liderada pelo Egito, de Rui Vitória, com três pontos, seguido da Guiné-Bissau, Burkina Faso, Etiópia e Serra Leoa, todos com um ponto, enquanto o Jibuti tem zero.