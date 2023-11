Guiné-Bissau vence Djibuti na qualificação para o Mundial'2026

A seleção de futebol da Guiné-Bissau venceu esta segunda-feira por 1-0 o Djibuti, no Estádio Internacional do Cairo, no Egito, em encontro referente à segunda jornada do Grupo A da zona africana de apuramento para o Mundial'2026.

Mauro Rodrigues, aos 39 minutos, foi o autor do único golo que garantiu o primeiro triunfo da Guiné-Bissau no Grupo A, após o empate a 1-1 na jornada inaugural com o Burkina Faso, na sexta-feira, no Estádio de Marraquexe, em Marrocos.

A Guiné-Bissau ocupa, à condição, a segunda posição, com quatro pontos, a dois do líder Egito, do treinador português Rui Vitória, que no domingo somou o segundo triunfo ao vencer por 2-0 a Serra Leoa, quinta, com um ponto.

O Burkina Faso segue no terceiro lugar do grupo, com um ponto, mas com menos um jogo, já que na terça-feira defronta a Etiópia, quarta, igualmente com um ponto. O Djibuti é sexto e último posicionado, ainda sem qualquer ponto somado.

O primeiro classificado de cada um dos nove grupos de qualificação da zona africana apura-se para a fase final do torneio, podendo o segundo posicionado disputar um play-off.

O Mundial'2026, que terá a participação pela primeira vez de 48 seleções, contra as habituais 32, vai decorrer no Canadá, Estados Unidos e México, de 8 de junho a 19 de julho de 2026.