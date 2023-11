Kuwait de Rui Bento bate Afeganistão e estreia-se a vencer na qualificação para o Mundial'2026

A seleção de futebol do Kuwait, treinada pelo português Rui Bento, conquistou esta terça-feira o seu primeiro triunfo na fase de qualificação asiática para o Mundial'2026, com goleada por 4-0 sobre o Afeganistão.

Shabaib Al Khaldi, aos 18 minutos, de penálti, estabelecia o resultado magro ao intervalo, entretanto dilatado com golos de Mohammad Daham, aos 69', novamente Al Khaldi, aos 79', antes de Athbii Shehab fixar o definitivo 4-0, aos 81.

O Kuwait ascendeu ao segundo lugar do Grupo A asiático, com os mesmos três pontos da Índia, com quem a seleção orientada pelo técnico luso tinha perdido por 1-0, e a três do líder Qatar, do também português Carlos Queiroz.